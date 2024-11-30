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Сегодня, 12:31

Миятович — о Мбаппе в «Реале»: «Не сомневаюсь, что он вернется в свою лучшую форму»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-форвард сборной Сербии и «Реала» Предраг Миятович поделился мнением о проблемах нападающего мадридцев Килиана Мбаппе.

«Необходимо учитывать тот факт, что в прошлом году, когда он принял решение не продлевать свой контракт, он испытал огромное давление в своем родном городе и в своей стране. Большая часть болельщиков была против него. Я думаю, что эта проблема продолжает влиять на него с прошлого года, такому молодому парню нелегко выдерживать такое давление.

Это правда, что он был не очень хорош против «Ливерпуля». Но с самого начала он пришел с большим желанием преуспеть. Незабитый пенальти — это шок... Не сомневаюсь, что он вернется в свою лучшую форму», — сказал Миятович в эфире Cadena Ser.

25-летний француз летом подписал контракт с «Реалом» после завершения соглашения с «ПСЖ». С того момента Мбаппе провел 18 матчей за мадридцев во всех турнирах, забил девять мячей и сделал две результативные передачи.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
Предраг Миятович
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