Премьер-министр Испании о поцелуе Рубиалеса: «Это неприемлемо, и его извинений недостаточно»

Премьер-министр Испании Педро Санчес раскритиковал главу Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса после поцелуя футболистки национальной команды в губы на церемонии награждения в финале чемпионата мира.

Ранее сборная Испании обыграла национальную команду Англии в финале ЧМ (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес, обхватив голову футболистки Дженнифер Эрмосо, поцеловал ее в губы и затем похлопал по спине. Девушка позже заявила, что ей не понравился поцелуй Рубиалеса.

«То, что мы увидели, было неприемлемо, но извинений Рубиалеса недостаточно, и поэтому ему стоит сделать больше, чтобы урегулировать ситуацию.

Федарация футбола Испании не зависит от правительства страны и сама избирает и увольняет сотрудников — но ее [действий] недостаточно, и она должна предпринять дополнительные шаги, чтобы разъяснить неприемлемое поведение [Рубиалеса], которое не соответствует ценностям большинства испанцев. Его извинений недостаточно, ему нужно быть яснее и решительнее", — цитирует Санчеса Marca.

45-летний Рубиалес возглавляет Королевскую испанскую футбольную федерацию с мая 2018 года.