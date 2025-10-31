Представитель Захаряна о голе в Кубке Испании: «Думаю, Арсен будет больше играть, появится время»

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин в разговоре с «СЭ» отреагировал на гол игрока в матче 1/64 финала Кубка Испании против «Негрейры» (3:0).

«Результативные действия всегда идут на пользу любому игроку — и гол, и ассист. И не важно, где ты забил — в Кубке или чемпионате. Но это дает уверенность в своих силах. Думаю, Арсен будет больше играть, появится больше времени. Контакт Арсена с тренером? Об этом не расскажу, у всех тренеров разный подход к игрокам. Покажет только футбол, как Арсену доверяют», — сказал Голубин «СЭ».

Это первый гол 22-летнего россиянина в этом сезоне. Он впервые с 23 февраля 2025 года вышел в стартовом составе команды из Сан-Себастьяна.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2029-го.