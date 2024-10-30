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Представитель Захаряна — о словах Степашина: «Не считаю, что Арсен рано уехал в Испанию»

Константин Белов
Корреспондент
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Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова члена совета директоров «Динамо» Сергея Степашина.

Ранее Степашин в интервью «СЭ» заявил, что Захарян рано уехал в «Реал Сосьедад».

«У меня другая точка зрения, Арсен уехал тогда, когда это нужно было. Позже можно было и не уехать, все могло сложиться по-разному. 19 лет хороший возраст для переезда. В «Динамо» Захарян отыграл три сезона, этого достаточно, чтобы пробовать себя на новом уровне. У человека был шанс уехать в одну из лучших лиг мира, играть с отличными футболистами. Понятно, что для «Динамо» это потеря, но не считаю, что Захарян рано уехал в Испанию», — сказал Голубин «СЭ».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом прошлого года. С того момента полузащитник провел за испанский клуб 40 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
Сергей Степашин

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