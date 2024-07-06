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Сегодня, 15:59

Представитель Захаряна: «Нет мыслей, что «Реал Сосьедад» готов попрощаться с Арсеном»

Алина Савинова
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Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Пока он не готовится к следующему сезону, Арсен начнет подготовку 11 июля. Нет мысли о том, что «Реал Сосьедад» готов отдать его в аренду или просто с ним попрощаться. Команда на него рассчитывает. Первый сезон у него был адаптивным. Сейчас он должен начать прибавлять», — цитирует Голубина Metaratings.ru.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. В сезоне-2023/24 21-летний россиянин провел за команду из Сан-Себастьяна 40 матчей во всех турнирах, отметившись голом и двумя результативными передачами.

Источник: Metaratings.ru.
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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