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Испания

Сегодня, 22:28

Представитель Захаряна: «Со стороны местных болельщиков к Арсену мало негативных комментариев»

Алина Савинова
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Геннадий Голубин, представитель российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, отреагировал на критику испанских болельщиков в адрес игрока.

«Никто Арсена активно не критиковал, СМИ просто любит собирать самое негативное. Во-первых, вы видели вчера, на чем они играли? Это с трудом можно назвать полем, какой-то детский стадион и искусственное покрытие. Арсен играет не на своей позиции, в кубке играла вторая команда. Некоторые футболисты вместе играли первый раз и, естественно, нет разговоров о сыгранности. Со стороны местных болельщиков к нему мало негативных комментариев. Если почитать, что пишут местные болельщики, там недовольных не будет», — цитирует Голубина Metaratings.ru.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе этого года. Его контракт с новым клубом рассчитан до лета 2029-го. Всего 20-летний россиянин провел 14 матчей за команду из Испании, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-zakharyana-esli-pochitat-chto-pishut-mestnye-bolelshiki-nedovolnykh-ego-igroi-ne-budet-312971/
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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