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Испания

Сегодня, 13:54

Представитель Захаряна: «Процесс адаптации не завершен, но игрок уже чувствует себя увереннее»

Артем Бухаев
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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Геннадий Голубин, представитель российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, ответил на вопрос об адаптации игрока в Испании.

«Адаптация идет, всему нужно время. Все-таки, другая страна, другой чемпионат, все другое. Ни у кого не получается быстро пройти этот период. Сами испанцы говорят, что никто не ожидал быстрого результата — все понимают, что необходимо время. Руководство относится к Арсену позитивно, не слышал никаких противоположных разговоров на эту тему. Все идет так, как идет.

Плюс Арсен играет на непрофильной позиции: то слева, то справа. Хотя нужно уметь играть на любой позиции, что Арсен и делает, показывает свои возможности. Процесс адаптации не завершен, но он уже чувствует себя увереннее во всех отношениях", — сказал Голубин «СЭ».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. В этом сезоне 20-летний россиянин провел за испанскую команду 19 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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