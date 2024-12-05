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Представитель Захаряна: «Арсен никакие аренды не рассматривает. Сейчас нет планов возвращаться в «Динамо»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможности аренды игрока в «Динамо».

Ранее генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров в интервью «РБ Спорт» заявил, что клуб не будет возражать аренде игрока.

«Арсен Захарян никакие аренды не рассматривает. Он игрок «Реал Сосьедад», сейчас у него нет планов возвращаться в «Динамо». Понятно, что Арсен общается. Но он уезжал в Испанию не для того, чтобы через год вернуться в Россию. В его планах — играть и показывать себя в лиге. Вопрос аренды на повестке не стоит», — сказал Голубин «СЭ».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом прошлого года. С того момента полузащитник провел за испанский клуб 40 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
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