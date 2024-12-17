Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 14:56

Представитель Захаряна: «Арсен тренируется в полную силу. Ждем его появления в следующем году»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал «СЭ» о состоянии здоровья игрока.

«Арсен тренируется, но остался только один тур. Он работает в полную силу, в общей группе. Ждем его появления уже в следующем году», — сказал Голубин «СЭ».

6 августа 21-летний россиянин перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне. Он возобновил тренировки с командой 17 октября.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом прошлого года. С того момента полузащитник провел за испанский клуб 40 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
Читайте также
Золото на шее Ротенберга. Что случилось в матче Россия 25 – Казахстан
Трамп хочет мира, а ЕС — усилить поддержку Украины. Что пишут СМИ
В Госдуме предложили штрафовать россиян за дарение алкоголя
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 19 декабря
В МИДе назвали разоблачения генерала Кириллова угрожающими для противников РФ
Жена Тайсона Фьюри потеряла ребенка перед первым боем с Усиком
Сегодня
Вчера
Неделя