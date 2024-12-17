Представитель Захаряна: «Арсен тренируется в полную силу. Ждем его появления в следующем году»

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал «СЭ» о состоянии здоровья игрока.

«Арсен тренируется, но остался только один тур. Он работает в полную силу, в общей группе. Ждем его появления уже в следующем году», — сказал Голубин «СЭ».

6 августа 21-летний россиянин перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне. Он возобновил тренировки с командой 17 октября.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом прошлого года. С того момента полузащитник провел за испанский клуб 40 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.