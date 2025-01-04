Представитель Захаряна: «Самое главное, чтобы он начал играть, а дальше разберемся»

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья футболиста.

«Конечно, Арсен готов. Так и есть. С ним все нормально. С хорошим настроением, с надеждами. Посмотрим. Ясно, что это Кубок, но надо с чего-то начинать. Все ждали, и он в том числе. Самое главное, чтобы он начал играть, а дальше разберемся», — сказал Голубин «СЭ».

Ранее 21-летний россиянин попал в заявку на матч против «Понферрадины» в 1/16 финала Кубка Испании. Встреча состоится 5 января. Начало — в 17.30 по московскому времени.