Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 17:18

Представитель Захаряна: «Самое главное, чтобы он начал играть, а дальше разберемся»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья футболиста.

«Конечно, Арсен готов. Так и есть. С ним все нормально. С хорошим настроением, с надеждами. Посмотрим. Ясно, что это Кубок, но надо с чего-то начинать. Все ждали, и он в том числе. Самое главное, чтобы он начал играть, а дальше разберемся», — сказал Голубин «СЭ».

Ранее 21-летний россиянин попал в заявку на матч против «Понферрадины» в 1/16 финала Кубка Испании. Встреча состоится 5 января. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
Читайте также
Маск высказался о схватке якутского штурмовика ВС РФ с военным ВСУ
Украинский гроссмейстер Иванчук разрыдался на чемпионате мира по блицу
Российские банки намерены до 1 июля запустить программу социальных вкладов
Четыре россиянина вошли в топ-25 хоккеистов НХЛ за 25 лет по версии Sportsnet
«Это не он сдал, а его «сдали». Тарпищев назвал футболиста «Спартака», с которым ошибся Абаскаль
В Подмосковье мужчина до смерти избил скалкой 18-летнюю каратистку
Сегодня
Вчера
Неделя