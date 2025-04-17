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Испания

17 апреля, 13:55

Представитель Захаряна рассказал о состоянии здоровья футболиста

Микеле Антонов
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.

«Арсен восстанавливается, готовится. Когда восстановится, не знаю. У меня нет ответа. Тренируется. Что говорить об одном и том же. Лечится. Надо хорошо восстановиться, чтобы не было никаких проблем. Был рецидив травмы, его нужно долечить, чтобы не стало хуже», — сказал Голубин «СЭ».

В нынешнем сезоне 21-летний Захарян провел всего 4 матча за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.

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Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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