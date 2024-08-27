Представители Неймара опровергли слухи о возвращении игрока в «Барселону»

Представители нападающего «Аль-Хиляля» Неймара прокомментировали слухи о возвращении бразильца в «Барселону».

«Публикации о возвращении Неймара в «Барсу» — это ложь и огромное неуважение к «Аль-Хилялю» и спортсмену. У Неймара контракт с «Аль-Хиляль», и он счастлив в Эр-Рияде. Скоро он вернется на поле, чтобы порадовать болельщиков», — приводит слова представителей Неймара журналист Фабрицио Романо.

Неймар играл за «Барселону» с 2013-го по 2017 год. Летом 2023-го бразильский футболист перешел в «Аль-Хиляль». Он сыграл за саудовский клуб 5 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. Неймар с октября не выходил на поле из-за разрыва крестообразной связки и мениска левого колена.