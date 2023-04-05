Представители «Реала» до сих пор не связались с Модричем по поводу нового контракта

Полузащитник «Реала» Лука Модрич испытывает дискомфорт из-за ситуации с контрактом в мадридском клубе, сообщает Goal.

По данным источника, представители «Реала» до сих пор не связались с 37-летним игроком или его представителями, чтобы начать переговоры о продлении соглашения. Хорватскому игроку становится все более некомфортно от этой ситуации по мере того, как приближается окончание сезона-2022/23.

В «Реале» вопрос о контракте Модрича пока отложен, так как они все еще изучают потенциальное новое предложение по игроку, принимая во внимание его возраст и статус в клубе.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В сезоне-2022/23 он забил 6 голов и сделал 5 результативных передач в 37 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт полузащитника с клубом действует до конца июня 2023 года.