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Испания

Сегодня, 16:32

Представители «Реала» до сих пор не связались с Модричем по поводу нового контракта

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич испытывает дискомфорт из-за ситуации с контрактом в мадридском клубе, сообщает Goal.

По данным источника, представители «Реала» до сих пор не связались с 37-летним игроком или его представителями, чтобы начать переговоры о продлении соглашения. Хорватскому игроку становится все более некомфортно от этой ситуации по мере того, как приближается окончание сезона-2022/23.

В «Реале» вопрос о контракте Модрича пока отложен, так как они все еще изучают потенциальное новое предложение по игроку, принимая во внимание его возраст и статус в клубе.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В сезоне-2022/23 он забил 6 голов и сделал 5 результативных передач в 37 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт полузащитника с клубом действует до конца июня 2023 года.

Источник: Goal
Лука Модрич
ФК Реал
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