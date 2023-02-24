Представители «Реала» могут бойкотировать вручение премии ФИФА из-за Месси и Эмилиано Мартинеса

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Представители «Реала» могут пропустить церемонию вручения наград The Best от ФИФА, утверждает Relevo.
В клубе склоняются к тому, чтобы бойкотировать торжественный вечер из-за вероятной победы Лионеля Месси в категории «Лучший игрок» и Эмилиано Мартинес в категории «Лучший вратарь».
Напомним, что на звание лучшего игрока также претендует игрок «Реала» Карим Бензема, на титул лучшего вратаря — голкипер «сливочных» Тибо Куртуа.
Окончательное решение будет принято в воскресенье, 26 февраля.
Имена победителей будут объявлены 27 февраля на церемонии в Париже.