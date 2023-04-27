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Испания

Сегодня, 17:57

Представители «Реала» отправятся в Германию для обсуждения контракта с Беллингемом

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Представители «Реала» вылетят в Германию для обсуждения трансфера Джуда Беллингема, сообщает Marca.

«Сливочные» считают подписание англичанина приоритетной целью на летнее трансферное окно. Такую же стратегию клуб предпринимал при подписании Орельена Тчуамени из «Монако», присоединившегося к мадридской команде летом прошлого года.

В «Реале» утверждают, что предприняли все возможное для подписания Беллингема, теперь решение осталось за игроком. Ранее сообщалось, что на 19-летнего англичанина так же претендуют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Позже стало известно, что мерсисайдцы вышли из гонки за хавбека.

В нынешнем сезоне Беллингем провел 39 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 7 результативных передач.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
Джуд Беллингем
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