Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

28 марта, 23:12

Презентация Мбаппе в качестве игрока «Реала» может быть перенесена на август

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Презентация форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в качестве игрока «Реала» может быть перенесена на август, сообщает As.

По сведениям источника, мадридский клуб может представить 25-летнего француза в начале августа, когда к воманда вернется из турне по США. Отмечается, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам намерен собрать команду перед Евро-2024 за две недели до старта турнира, который начнется 14 июня.

Ранее сообщалось, что 25-летний нападающий отказался от бонуса за лояльность в размере 80 миллионов евро. Он также заявил, что объявит о своем будущем перед началом чемпионата Европы-2024. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

В СМИ писали, что футболист летом станет игроком «Реала».

В этом сезоне Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 37 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 8 голевых передач. Его контракт с клубом заканчивается летом 2024 года.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
2
0
Читайте также
Кузяев дал интервью на французском языке после матча с «Лансом»
Абаскаль может покинуть пост главного тренера «Спартака» в ближайшее время
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Гранада» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Кадис» — «Атлетико»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Севилья» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Севилья»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Атлетик»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Альмерия» — «Атлетико»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Хетафе»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Жирона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дани Алвес после освобождения под залог устроил вечеринку

Педри вернулся к тренировкам с «Барселоной»