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Сегодня, 08:05

Презентация Мбаппе в «Реале» пройдет 15 или 16 июля

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Реал» презентует нападающего Килиана Мбаппе в качестве игрока команды в середине июля.

Как сообщает L'Equipe, это должно произойти 15 или 16 июля, но дата может измениться в зависимости от результатов сборной Франции на чемпионате Европы-2024. На презентации ожидается 80 тысяч зрителей.

3 июня «Реал» объявил о подписании контракта с Мбаппе. Француз выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Он провел за команду 308 матчей, забил 256 голов и сделал 108 результативных передач. В 2023 году форвард стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ».

Сообщалось, что25-летний француз будет играть за «Реал» под девятым номером, а после ухода полузащитника Луки Модрича форвард возьмет десятый номер.

Килиан Мбаппе покидает &laquo;ПСЖ&raquo;. Есть главный трансфер года — Мбаппе перешел в «Реал». Килиан мог оказаться в Мадриде еще 12 лет назад

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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