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Презентация Мбаппе в «Реале»: время начала и где смотреть прямую трансляцию

Презентация Килиана Мбаппе в «Реале» состоится 16 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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Во вторник, 16 июля, состоится презентация 25-летнего французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридском «Реале». В королевском клубе форвард будет выступать под 9-м номером.

В прямом эфире трансляцию презентации нового игрока покажут на Real Madrid TV (трансляция будет на испанском языке). Начало — в 13.00 по московскому времени.

В рамках церемонии состоится подписание контракта, в котором примет участие президент «Реала» Флорентино Перес, также запланирована пресс-конференция новичка. Мероприятие пройдет на домашней арене сливочных «Сантьяго Бернабеу». Планируется, что будет присутствовать более 80 тысяч болельщиков клуба.

Напомним, что Мбаппе перешел в мадридский клуб на правах свободного агента. Контракт с французом рассчитан до 2029 года. По информации издания AS, зарплата нападающего составит 15 миллионов евро в год.

Подробности презентации доступны в нашем материале.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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