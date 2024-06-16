Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Испания. Новости

Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 05:29

Презентацию Мбаппе в «Реале» посетит Зидан, церемония пройдет после Евро-2024

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Презентацию нападающего Килиана Мбаппе в качестве нападающего «Реала» посетит бывший игрок и главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, сообщает El Debate.

В клубе рассчитывают, что церемония станет популярнее, чем во время перехода Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» в 2009-м, которую посетили 85 тысяч человек. Португальца тогда представляли Альфредо Ди Стефано и Эйсебио.

«Реал» запланировал презентацию на 16 июля, через два дня после окончания чемпионата Европы по футболу.

«Реал» объявил о подписании контракта с 25-летним французом 3 июня. Ранее Мбаппе выступал за «ПСЖ» и «Монако».

В завершившемся сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов. В финале команда Карло Анчелотти обыграла дортмундскую «Боруссию» (2:0).

Зинедин Зидан
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
1
0
Читайте также
«Краснодар» объявил о трансфере вратаря Юрия Дюпина
Названы главные звезды Евро-2024
В Москве при купании в пруду в районе Солнцево утонула 12-летняя девочка
Самый молодой гол, первое удаление за дикий фол и заявка бундестим на победу на Евро-2024. Что случилось в матче Германия – Шотландия
Визит кораблей РФ на Кубу стал народным зрелищем для жителей Гаваны
Туман и двоение в глазах. Инфекционист рассказал о первой помощи при ботулизме
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Мбаппе перешел в «Реал»: финальный эпизод трансферного сериала
Хоселу — о Мбаппе: «Он может стать иконой «Реала»
Мбаппе - о «Золотом мяче»: «Я продолжу отдавать все силы на достижение этой цели»
Руководство «Баварии» раскритиковало переход Мбаппе в «Реал»
Мбаппе не сыграет в последнем матче сборной Франции перед Евро-2024
Дончич — о трансфере Мбаппе в «Реал»: «Я знал»
Кунде отреагировал на переход Мбаппе в «Реал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Стало известно, кто может стать новым конкурентом Куртуа в воротах «Реала»