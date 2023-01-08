Президент «Атлетико»: «Феликс останется в клубе, это абсолютно точно»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением о возможном уходе из команды нападающего Жоау Феликса.

«В жизни нет ничего невозможного, но то, что Феликс останется в «Атлетико», это абсолютно точно», — приводит слова Сересо Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 23-летним игроком интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико».

В сезоне-2022/23 Феликс забил пять мячей и сделал три результативные передачи в 19 матчах за «Атлетико». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.