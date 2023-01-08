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Испания

Сегодня, 20:59

Президент «Атлетико»: «Феликс останется в клубе, это абсолютно точно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением о возможном уходе из команды нападающего Жоау Феликса.

«В жизни нет ничего невозможного, но то, что Феликс останется в «Атлетико», это абсолютно точно», — приводит слова Сересо Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 23-летним игроком интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико».

В сезоне-2022/23 Феликс забил пять мячей и сделал три результативные передачи в 19 матчах за «Атлетико». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Источник: Sky Sports
Жоау Феликс
Футбол
ФК Атлетико
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