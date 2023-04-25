Президент «Атлетико» о деле Негрейры: «Я занимаюсь футболом 35 лет и никогда не думал, что можно подкупить судью»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о судейском скандале вокруг «Барселоны».

«Я знаю только то, что знаете вы, и пока ничего не доказано, все будет оставаться предположениями. Я занимаюсь футболом уже 35 лет и никогда не чувствовал, не слышал и не думал, что можно подкупить судью. Купить матч очень сложно. Я не понимаю, как можно подкупить судью. Я впервые об этом слышу. Я не испытывал ничего подозрительного ни в матчах против «Барселоны», ни против кого-либо еще», — приводит слова Сересо Sport.es.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесе Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

УЕФА объявил о начале расследования из-за коррупционного скандала с выплатами «Барселоны» Негрейре. Также сообщалось, что ла лига может отправить жалобу на каталонский клуб в ФИФА.