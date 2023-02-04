Президент «Атлетико» подтвердил, что Симеоне останется главным тренером команды

4 февраля, 23:36
Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо заверил главного тренера команды Диего Симеоне, что тот сохранит свой пост на следующий сезон, сообщает Mundo Deportivo.
На данный момент мадридский клуб занимает четвертое место в чемпионате Испании, набрав в 20 матчах 35 очков. Также команда уже завершила выступления в еврокубках в нынешнем сезоне.
52-летний специалист возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Под его руководством мадридский клуб дважды выигрывал чемпионат Испании, Лигу Европы и Суперкубок Европы. Столько же раз команда выходила в финал Лиги чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования