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Сегодня, 11:32

Президент «Атлетико» Сересо рассказал о будущем Диего Симеоне в клубе

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Президент «Атлетико» Энрике Сересо хочет, чтобы главный тренер Диего Симеоне продолжил работу в команде.

«Я всегда говорю одно и то же: циклы заканчиваются, когда люди хотят, чтобы они закончились. Мы работаем с Симеоне уже 11 лет, у него остался еще один год контракта, и если он хочет продолжить, я думаю, он этого заслуживает. Для него не будет никаких проблем с продлением», — приводит слова Сересо Pozuelo IN.

Симеоне возглавил «Атлетико» в 2011 году. Его контракт с мадридским клубом действует до лета 2024 года. За время работы в Испании 52-летний аргентинец дважды выиграл чемпионат Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а также дважды выводил в финал Лиги чемпионов.

Диего Симеоне
Футбол
ФК Атлетико
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