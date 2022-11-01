Президент «Атлетико» выразил поддержку главному тренеру Диего Симеоне

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Президент «Атлетико» Энрике Сересо выразил поддержку главному тренеру Диего Симеоне после вылета команды из Лиги чемпионов.
«Не понимаю критику Симеоне. Мы не очень хорошо начали этот сезон, попали в сложную ситуацию. К сожалению, многое пошло не так, но за последние 12 лет было много хорошего.
Мы хотим перечеркнуть целую страницу в истории клуба? Нужно поступать так, как мы считаем правильным.
Сейчас нужно постараться попасть в Лигу Европы. У нас отличная команда и отличный тренер. Жизнь продолжится, если мы не продолжим играть в еврокубках. У нас будут другие задачи: ла лига, Кубок Испании», — цитирует функционера AS.
Ранее появилась информация, что «Атлетико» намерен продлить контракт с главным тренером Диего Симеоне. Испанский клуб готов предложить аргентинскому специалисту новый договор до 2026 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования