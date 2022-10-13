Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 09:45

Президент «Атлетико» заявил, что клуб не заинтересован в покупке Мбаппе

Виктория Кравченко

Президент «Атлетико» Энрике Сересо считает, что нападающий Жоау Фелиш добьется успеха в мадридском клубе. Он также порассуждал на тему возможного перехода игрока «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Что касается Мбаппе, то он нам не нужен и не был бы нужен, даже если бы в каждом команде был свой Мбаппе», — цитирует Сересо Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» в январе 2023 года. Утверждается, что парижский клуб готов расстаться с 23-летним французом только в случае, если получит предложение в размере 400 миллионов евро.

Жоау Феликс
Килиан Мбаппе
ФК Атлетико
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Валиева сыграет главную роль в шоу Навки. Не помешает ли это Камиле выступить на чемпионате России?
«Вашингтон» проиграл «Бостону» на старте сезона в НХЛ
Агент СБУ рассказал о похищении чиновницы боевиками «Правого сектора»
Байден ошибочно заявил о гибели своего сына в Ираке
В США обеспокоились поездками американских знаменитостей на Украину
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Кроос назвал самых скоростных игроков на своей памяти