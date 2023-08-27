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Испания

Сегодня, 19:35

Президент «Барселоны» анонсировал еще два возможных трансфера

Виктория Кравченко
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что каталонцы до закрытия трансферного окна подпишут не менее двух новых игроков.

Этим летом клуб подписал Иньиго Мартинеса, Ориоля Ромеу и Илкая Гюндогана.

«Подписания? У нас достаточно запаса, их будет больше одного», — заявил Лапорта Movistar.

Сообщалось, что «Барса» близка к подписанию Жоау Канселу.

ФК Барселона
Жоан Лапорта
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Вильярреал – Барселона
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Валенсия – Осасуна
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