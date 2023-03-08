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Испания

Сегодня, 14:00

Лапорта: «Я думаю, Хави заслужил новый долгосрочный контракт»

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что готов предложить главному тренеру каталонцев Хави новый контракт.

«Я думаю, Хави заслужил новый долгосрочный контракт. Он хочет его подписать в том случае, если команда выиграет ла лигу, но я думаю, что можно было бы продлить соглашение уже сейчас», — цитирует функционера Marca.

Действующий контракт Хави с «Барселоной» рассчитан до июня 2024 года.

Ранее испанский специалист рассказал о самых сложных вещах в работе тренером каталонского гранда.

Сине-гранатовые возглавляют турнирную таблицу ла лиги, набрав 62 очка за 24 матча.

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