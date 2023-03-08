Лапорта: «Я думаю, Хави заслужил новый долгосрочный контракт»

Сегодня, 14:00
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что готов предложить главному тренеру каталонцев Хави новый контракт.
«Я думаю, Хави заслужил новый долгосрочный контракт. Он хочет его подписать в том случае, если команда выиграет ла лигу, но я думаю, что можно было бы продлить соглашение уже сейчас», — цитирует функционера Marca.
Действующий контракт Хави с «Барселоной» рассчитан до июня 2024 года.
Ранее испанский специалист рассказал о самых сложных вещах в работе тренером каталонского гранда.
Сине-гранатовые возглавляют турнирную таблицу ла лиги, набрав 62 очка за 24 матча.