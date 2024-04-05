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Сегодня, 14:46

Президент «Барселоны» Лапорта намерен убедить Хави остаться в клубе

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет уговорить главного тренера каталонцев Хави от ухода из клуба, сообщает Sport.

По информации источника, испанскому специалисту хотят предложить дальше возглавлять молодой проект сине-гранатовых.

В январе 44-летний испанец объявил, что покинет «Барселону» в конце сезона. Хави возглавляет каталонцев с ноября 2021 года.

После 30 матчей «Барселона» с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице испанской ла лиги, отставая от «Реала» на 8 очков. Также клуб сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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