Президент «Барселоны» Лапорта назвал нереальным возвращение Месси в качестве игрока

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал возможное возвращение нападающего Лионеля Месси в клуб в качестве игрока.

«Возвращение Лео Месси в качестве игрока просто нереально. Сейчас у него контракт с «Интер Майами». Клуб строит проект для настоящего и будущего. Это сложно, и если живешь прошлым, вряд ли двигаешься вперед», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо.

23 октября «Интер Майами» объявил о продлении контракта с 38-летним аргентинцем до декабря 2028 года.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 по 2021 год. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба с 672 голами в 778 матчах. Вместе с сине-гранатовыми игрок 10 раз выигрывал чемпионат Испании и 4 раза становился победителем Лиги чемпионов.