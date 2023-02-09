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Сегодня, 18:09

Лапорта: «Месси — наследие «Барселоны». Слова его брата не так важны — он уже извинился»

Мария Гусева
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал слова Матиаса Месси, брата нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, в адрес каталонского клуба.

В эфире на Twich его брат заявлял: «Мы не собираемся возвращаться в «Барселону», а если и вернемся, то проведем хорошую чистку. Помимо прочих вышвырнем Жоана Лапорту». Затем Матиас Месси извинился за свои высказывания.

«Лионель — наследие «Барселоны», и мы гордимся тем, что он играл в нашем клубе. Но теперь он футболист «ПСЖ», а я не хочу говорить об игроках, которые выступают за другие клубы. Слова его брата не так важны. Главное, что он уже извинился», — цитирует Mundo Deportivo Лапорту.

35-летний Месси выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе «Барселоны» аргентинец провел 778 матчей, забил 672 гола и сделал 303 голевые передачи.

На данный момент Месси выступает за «ПСЖ», куда перешел в 2021 году. В текущем сезоне он провел за парижан 25 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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