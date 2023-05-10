Лапорта — об уходе Бускетса: «Барселона» всегда будет для него домом»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об уходе Серхио Бускетса из команды в конце сезона.

Ранее каталонцы официально объявили об уходе 34-летнего полузащитника по окончании сезона.

«Он образцовый человек, исключительный игрок, выходец из Ла Масии. Бускетс 15 лет защищает цвета «Барсы» и является одним из тех игроков, которые входят в костяк команды. Кроме того, на его счету 31 титул, и я надеюсь, что скоро он получит 32-й.

Серхио Бускетс великолепен как личность, эталонный капитан. Мы говорили о его решении. Серхио — часть нашей команды, «Барселона» всегда будет для него домом», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Бускетс провел 39 матчей во всех турнирах и отдал 4 голевые передачи.