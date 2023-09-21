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Испания

Сегодня, 17:52

Президент «Барселоны» Лапорта рассказал о продлении контракта с Бальде

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился эмоциями от продления контракта с защитником Алехандро Бальде.

«Это исторический день для «Барсы». Алекс — человек, который знает клуб с 13 лет. Он знает, что такое «Барса» и какие у нас ценности. И он будет одним из тех, кто будет отвечать за интеграцию в команду всех будущих новичков клуба», — приводит Mundo Deportivo слова Лапорта.

19-летний Бальде — воспитанник «Барселоны». В сезоне-2023/24 Бальде провел 5 матчей за клуб и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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