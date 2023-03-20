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Испания

Сегодня, 12:40

Президент «Барселоны» Лапорта ведет активную работу по возвращению Месси в команду

Виталий Косик
Корреспондент
Жоан Лапорта.
Фото Global Look Press
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может вернуться в «Барселону», сообщает Goal.

По информации издания, аргентинец не планирует продлевать контракт с парижским клубом.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта начал активную работу по возвращению аргентинца после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе каталонской команды он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

Действующее соглашение аргентинца с парижской командой рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Жоан Лапорта
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