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Испания

Сегодня, 09:53

Президент «Барселоны» Лапорта заявил, что Месси вернется в команду

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта во время общения с болельщиками перед матчем 29-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (0:0) заявил, что форвард «ПСЖ» Лионель Месси скоро вернется в каталонскую команду.

В программе Cadena SER Carrusel Deportivo появилось видео, в котором Лапорта отвечает на вопрос: «Вернется ли Месси в «Барсу»?» На поставленный вопрос от болельщика функционер громко и четко ответил: «Да».

Аргентинец уже выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе каталонской команды он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

Действующее соглашение 35-летнего Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 34 матча, забил 19 голов и отдал 18 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Жоан Лапорта
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