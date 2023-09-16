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Сегодня, 08:20

Президент «Барселоны» Лапорта заявил, что никогда не мечтал о своей должности

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что никогда не хотел брать на себя роль президента клуба.

«Я хотел стать центральным нападающим. Если ты игрок, то у тебя есть слава, деньги... Любой, кто мечтает стать президентом клуба, — идиот. Я никогда не мечтал об этом», — приводит Marca слова Лапорты.

Лапорта занимал пост президента «Барселоны» с 2003 по 2010 год. В марте 2021 года 61-летний испанец вернулся на эту должность.

В сезоне-2022/23 каталонский клуб выиграл ла лигу впервые с 2019 года.

Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
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 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
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 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
7
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
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 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
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 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
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 Алавес 5 2 0 3 5-7 6
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 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
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 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
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 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
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 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
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 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
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 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
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 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
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 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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15.09 22:00
Р. Вальекано – Алавес
 2 : 0
16.09 15:00
Атлетик – Кадис
 - : -
16.09 17:15
Валенсия – Атлетико
 - : -
16.09 19:30
Сельта – Мальорка
 - : -
16.09 22:00
Барселона – Бетис
 - : -
17.09 15:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
17.09 17:15
Вильярреал – Альмерия
 - : -
17.09 19:30
Севилья – Лас-Пальмас
 - : -
17.09 22:00
Реал – Р. Сосьедад
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