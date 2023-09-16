Президент «Барселоны» Лапорта заявил, что никогда не мечтал о своей должности

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что никогда не хотел брать на себя роль президента клуба.

«Я хотел стать центральным нападающим. Если ты игрок, то у тебя есть слава, деньги... Любой, кто мечтает стать президентом клуба, — идиот. Я никогда не мечтал об этом», — приводит Marca слова Лапорты.

Лапорта занимал пост президента «Барселоны» с 2003 по 2010 год. В марте 2021 года 61-летний испанец вернулся на эту должность.

В сезоне-2022/23 каталонский клуб выиграл ла лигу впервые с 2019 года.