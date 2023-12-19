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Испания

Сегодня, 08:31

Президент «Барселоны» заявил, что в клубе полностью доверяют Хави

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о будущем главного тренера испанского клуба Хави.

«Мы полностью доверяем Хави. Когда вселяешь уверенность в человека, он старается изо всех сил. Он не только обладает знаниями, но и отличный тренер. Он стойкий человек, защищающий своих игроков, что многое говорит о нем», — приводит слова Лапорта Mundo Deportivo.

Лапорта также отметил, что у Хави великолепные послематчевые анализы.

«Барселона» проиграла «Антверпену» (2:3) в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов. В 17-м туре ла лиги команда Хави сыграла вничью с «Валенсией» (1:1).

С 35 очками «Барселона» занимает третье место в чемпионате Испании. Лидирует — «Жирона» (44 очка).

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20231218/1002156129/laporta-anuncia-intencion-lograr-cesion-davids-enero.html
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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