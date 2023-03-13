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Лапорта: «Люди, движимые завистью, пытаются подорвать репутацию «Барселоны», запятнать нашу эмблему»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об обвинениях в адрес клуба в коррупции.

«Происходит то, что некоторые люди, движимые завистью, пытаются подорвать нашу репутацию недобросовестными кампаниями. Чувства барселониста нельзя купить или продать, но их также нельзя запятнать. И в последнее время происходят свирепые атаки с целью запятнать нашу эмблему, которые не имеют ничего общего с реальностью. И совет директоров этого клуба будет его защищать», — приводит слова Лапорты AS.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах Негрейре.

ФК Барселона
Жоан Лапорта
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