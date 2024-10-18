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Испания

Сегодня, 13:19

Лапорта рассказал, что «Барселона» отказалась продавать Ямаля за 250 миллионов евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ламин Ямаль.
Фото Reuters
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о состоявшихся и возможных трансферах клуба на выход.

«Продажи, которые мы сделали, были осуществлены по спортивным причинам. Дембеле, Гиу... Нигде нет таких игроков, как в «Барселоне». Мы умеем продавать, и тот, кто приходит к нам за покупкой, должен представить себя в лучшем свете. Ко мне приходили, чтобы купить Ламина Ямаля за 250 миллионов евро, и я ответил отказом», — приводит слова Лапорты Sport.es.

В летнее трансферное окно появлялась информация, что «ПСЖ» предлагал за Ямаля 250 миллионов евро, но «Барселона» отклонила оффер.

Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта

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