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Испания

Сегодня, 23:03

Лапорта заявил, что судьи симпатизируют «Реалу»

Руслан Минаев
Жоан Лапорта (справа).
Фото Global Look Press
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что судьи чемпионата Испании симпатизируют «Реалу» из-за исторических обстоятельств.

Свое мнение он выразил на фоне «дела Негрейры». После его начала «Реал» выступил с заявлением об участии в судебном процессе.

«Мы не любим выигрывать благодаря фаворитизму судей. Есть другие клубы, особенно те, что обратились в суд, которым судьи исторически симпатизировали.

Поэтому мне кажется, что это [дело Негрейры] не имеет смысла, и завтра на пресс-конференции я объясню это. И я надеюсь, что это очень хорошо понятно. Благодаря болельщикам наш клуб рос. Мы не позволим запятнать наследие «Барселоны», — цитирует Лапорту Marca.

Ранее УЕФА объявил о начале расследования из-за коррупционного скандала с выплатами «Барселоны» Негрейре. Также сообщалось, что ла лига может отправить жалобу на каталонский клуб в ФИФА.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

ФК Барселона
ФК Реал
Жоан Лапорта
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