Президент ФИФА Инфантино поддержал пострадавшего от расизма Винисиуса

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Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал инцидент с форвардом «Реала» Винисиусом Жуниором, который пострадал от расизма в матче ла лиги.
«Полностью солидарен с Винисиусом. В футболе и обществе нет места расизму, и ФИФА стоит на стороне всех футболистов, которые оказались в этой ситуации. События, которые произошли в матче между «Валенсией» и «Реалом», показывают, что это именно тот случай», — заявил Инфантино в соцсетях.
В матче с «Валенсией» (0:1) в 35-м туре Винисиус получил красную карточку.
По ходу встречи у бразильца случился конфликт с болельщиками «Валенсии». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун.