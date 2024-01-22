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Испания

Сегодня, 10:05

Президент «Кадиса» отреагировал на слухи о назначении Абаскаля на пост главного тренера

Ана Горшкова
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент «Кадиса» Мануэль Вискаино заявил, что Гильермо Абаскаль не станет новым тренером испанской команды, сообщает Canal Amarillo.

По данным источника, в эфире передачи Gol a Gol Вискаино также исключил кандидатуры Пабло Мачини, Руби и Диего Мартинеса. Он добавил, что некоторые тренеры из данного списка были близки к назначению в клуб, однако по разным причинам не смогли подписать соглашение с «Кадисом».

Контракт 34-летнего Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. Ранее «Кадис» объявил об отставке Серхио Гонсалеса.

Испанский клуб занимает 18-е место в турнирной таблице ла лиги с 15 очками в 21 матче.

ФК Кадис
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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