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Испания

Сегодня, 03:12

Президент ла лиги 2,5 года не разговаривал с Пересом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент ла лиги Хавьер Тебас заявил, что давно не общался с главой «Реала» Флорентино Пересом.

«Я не разговаривал с Флорентино два с половиной года. Я знаю его только через суд», — цитирует DSports Тебаса.

В августе 2021 года «Реал» подал иск в суд против президента ла лиги Тебаса из-за препятствия созданию суперлиги.

Футбол
ФК Реал
Флорентино Перес
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 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
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 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
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 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
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 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
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Атлетик – Кадис
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17.09 00:00
Барселона – Бетис
 - : -
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Сельта – Мальорка
 - : -
17.09 00:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
17.09 00:00
Гранада – Жирона
 - : -
17.09 00:00
Р. Вальекано – Алавес
 - : -
17.09 00:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
17.09 00:00
Севилья – Лас-Пальмас
 - : -
17.09 00:00
Валенсия – Атлетико
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