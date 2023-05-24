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Испания

Сегодня, 20:05

Глава ла лиги Тебас: «Я не хотел атаковать Винисиуса, но если все увидели это — я извиняюсь»

Руслан Минаев
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Президент ла лиги Хавьер Тебас извинился перед вингером «Реала» Винисиусом Жуниоров за твиты после скандального матча «сливочных» с «Валенсией» (0:1) в 35-м туре чемпионата Испании.

Во время игры Винисиус подвергся расистским оскорблениям. После этого бразилец раскритиковал ла лигу. На это Тебас ответил, что Винисиус не явился на консультацию представителей турнира, в которой объясняли, как себя вести в случае проявления расизма.

«Вот что я говорю своей команде [по связям с общественностью]: когда многие люди понимают сообщение определенным образом, они правы. Так что я должен извиниться.

Я думаю, что послание и намерение, которые у меня были, большая часть [людей], особенно в Бразилии, не поняла. Я не хотел атаковать Винисиуса, но если большинство людей поняли это именно так, я должен извиниться. Это не входило в мои намерения, я неудачно выразился, в неподходящее время… Но у меня не было намерения атаковать Винисиуса, я скорее хотел прояснить ситуацию, потому что Винисиус записал видео, критикующее действия Ла Лиги.

Если я кого-то обидел, они подумали, что я расист, то это далеко от реальности. Как я уже говорил, мы подаем жалобы на людей [которые позволяли себе расистские оскорбления], мы делаем это, потому что мы не хотим расизма в футболе. И еще: мы не хотим расизма по отношению к игроку, который станет мировой звездой, именно таким игроком является Винисиус», — сказал Тебас в интервью ESPN.

По ходу встречи у Винисиуса случился конфликт с болельщиками «Валенсии». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун. В добавленное время на поле произошла потасовка, после просмтора видеоповтора которой судья вынес решение об удалении нападающего «Реала». Однако на следующий день арбитр был дисквалифицирован за свою ошибку в данном эпизоде.

Источник: ESPN
Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
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