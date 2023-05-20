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Испания

Сегодня, 08:18

Тебас о телеправах: «Реал» постоянно плачет, но он зарабатывает как клубы АПЛ»

Руслан Минаев
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Президент ла лиги Хавьер Тебас раскритиковал «Реал» из-за жалобы, что клуб получает недостаточно денег от телевизионных прав.

«Наши клубы на национальном телевидении зарабатывают столько же, сколько и клубы АПЛ. А «Реал» постоянно плачет, но его заявления неправдивы: он тоже зарабатывает столько же, сколько и клубы АПЛ. Именно поэтому «Реал» и «Барселона» — первые в списке клубов с самыми высокими доходами в мире. Я не знаю, чего они еще хотят», — цитирует спортивного функционера As.

Ранее Тебас признался, что является поклонником «Реала».

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