Тебас: «Винисиус когда-нибудь выиграет «Золотой мяч»

Президент ла лиги Хавьер Тебас считает, что вингер «Реала» Винисиус Жуниор однажды выиграет «Золотой мяч».

«Помню разговор с гендиректором Burger King, когда мы больше двух лет назад презентовали спонсорскую сделку. Меня тогда критиковали, когда я сказал: «Я думаю, Винисиус — звезда». Ну, посмотрите.

Я думаю, что он один из лучших игроков мира. Я был удивлен, что Винисиуса нет в команде FIFPro и среди претендентов на «Золотой мяч». Он входит в число 3-4 лучших игроков мира, и я думаю, что [когда-нибудь] он выиграет «Золотой мяч», — цитирует Тебаса Marca.

Последними бразильцами, который выигрывали «Золотой мяч» были Роналдиньо в 2005 году и Кака в 2007-м.