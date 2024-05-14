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Сегодня, 11:10

Президент ла лиги подтвердил переход Мбаппе в «Реал» летом

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Президент испанской ла лиги Хавьер Тебас подтвердил переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно.

«Мбаппе будет в Мадриде в следующем году, в следующем сезоне, да. Он один из лучших игроков в мире. Но в «Реале» есть еще Винисиус и Беллингем, у Мадрида будет отличная команда. Но, конечно, это не дает гарантии победы в чемпионате», — приводит слова Тебаса интернет портал Ole.

Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» 10 мая. Форвард покинет команду летом на правах свободного агента.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 44 гола и сделал 10 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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