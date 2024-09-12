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Сегодня, 18:47

Тебас доволен, что «Барселона» не смогла подписать Нико Уильямса

Руслан Минаев
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Президент ла лиги Хавьер Тебас прокомментировал несостоявшийся трансфер форварда «Атлетика» Нико Уильямса в «Барселону» этим летом.

«Барса» хотела оформить переход Нико Уильямса, но они не могли себе это позволить. Я очень рад, что он остался в «Атлетике» и что он играет в чемпионате Испании. Он привносит конкуренцию в наш турнир", — приводит слова Тебаса инсайдер Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Уильямс провел 4 матча за «Атлетик» в ла лиге, не отметившись результативными действиями.

Нико Уильямс
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона

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