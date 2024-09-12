Тебас доволен, что «Барселона» не смогла подписать Нико Уильямса

Президент ла лиги Хавьер Тебас прокомментировал несостоявшийся трансфер форварда «Атлетика» Нико Уильямса в «Барселону» этим летом.

«Барса» хотела оформить переход Нико Уильямса, но они не могли себе это позволить. Я очень рад, что он остался в «Атлетике» и что он играет в чемпионате Испании. Он привносит конкуренцию в наш турнир", — приводит слова Тебаса инсайдер Фабрицио Романо.