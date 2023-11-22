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Испания

Сегодня, 19:33

Президент ла лиги Тебас подал в отставку, чтобы раньше избраться на новый срок

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент ла лиги Хавьер Тебас подал в отставку со своего поста.

«Несколько минут назад я подал заявление об отставке с поста президента до истечения моего срока полномочий, который завершится 23 декабря. Откроется новый избирательный процесс, в котором я буду представлять себя, поэтому я попрошу одобрение и доверие клубов для решения стоящих перед нами задач», — написал Тебас в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее ожидалось, что выборы нового президента ла лиги состоятся в 2024 году, но теперь этот вопрос будет решен уже в декабре. С большой долей вероятности Тебас окажется единственным кандидатом на выборах.

61-летний испанец возглавляет лигу с 2013 года.

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