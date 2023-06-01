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Сегодня, 20:25

Президент ла лиги Тебас высказался о победе «Севильи» в Лиге Европы

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент ла лиги Хавьер Тебас высказался о победе «Севильи» в финале Лиги Европы.

В финале турнира испанская команда обыграла «Рому» (1:1, 4:1 - пенальти).

«Севилья» была близка к вылету из чемпионата Испании, но эта команда выигрывает второй по значимости европейский турнир. Это лишь доказывает, настолько велика конкуренция в нашем турнире, это видно и по набранным очкам. Мы видим, как тяжело играть «Барселоне» в последних матчах, у нас напряженная ситуация на всех плоскостях таблицы. Многие говорят об АПЛ, но, как я помню, «Манчестер Сити» спокойно выиграл последние два матча», — приводит слова Тебаса Marca.

«Севилья» седьмой раз в истории выиграла второй по значимости еврокубковый турнир. Испанская команда является рекордсменом по этому показателю.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Севилья
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