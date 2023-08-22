Президент «Реал Сосьедад» Хокин Аперрибай прокомментировал подписание российского полузащитника Арсена Захаряна.

«Насколько я знаю, «Реал» следил за Арсеном с 2019 года. У нас есть 33 отчета, видели много его матчей. Уже летом 2022 года мы интересовались возможностью его перехода. С этого момента стало ясно, что он — тот игрок, который нас больше всего интересует в полузащите, когда мы узнали, что Давид Сильва не сможет продолжить карьеру», — приводит слова Аперрибая Noticias de Gipuzkoa.

Также президент обратился к 20-летнему футболисту.

«Спасибо за волю и желание, которые ты приложил, и за людей, которые тебя окружают. Все вы сделали это возможным. Ты останешься здесь на долгие годы, у тебя есть полная поддержка клуб. Мы уверены, что и у тебя, и у твоей семьи все будет хорошо. Надеюсь, что в пятницу ты выйдешь на поле», — сказал Аперрибай.

19 августа испанский клуб объявил о трансфере Захаряна. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29. 20 августа футболист провел первую тренировку с командой.